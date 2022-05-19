Лукаку выйдет в стартовом составе «Челси» на игру с «Лестером»

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку.

«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Уэсли Фофана, Даниэль Амарти, Люк Томас, Тимоти Кастань,

Нампалис Менди, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Джейми Варди.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».

После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Синие набрали 70 очков. «Лестер» с 48 очками находится на девятой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.