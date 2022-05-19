Лукаку выйдет в стартовом составе «Челси» на игру с «Лестером»

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Уэсли Фофана, Даниэль Амарти, Люк Томас, Тимоти Кастань,
Нампалис Менди, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Джейми Варди.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».
После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Синие набрали 70 очков. «Лестер» с 48 очками находится на девятой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.
- 19 мая 2022
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:31
-
19:24
-
19:23
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
17:57
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:33
-
17:18
-
16:59