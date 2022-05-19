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Нико Ковач станет новым главным тренером «Вольфсбурга»

Нико Ковач станет новым главным тренером «Вольфсбурга»
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Нико Ковач станет новым главным тренером «Вольфсбурга», сообщает WAZ. По информации источника, сделка уже улажена, и скоро клуб должен объявить о подписании соглашения официально.

Ранее «Вольфсбург» по обоюдному согласию расстался с тренером Флорианом Кохфельдтом. Команда завершила сезон-2021/2022 на 12-м месте в чемпионате Германии, что не удовлетворило руководство клуба и самого специалиста. Поэтому стороны приняли решение о завершении дальнейшего сотрудничества.

Напомним, «Монако» объявил об увольнении Ковача 1 января. Хорватский специалист возглавил команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых 43 выиграл, в 16 уступил и 15 завершил вничью. Новым главным тренером «Монако» стал бельгиец Филипп Клеман.

Как будет выглядеть новая база «Монако»:

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