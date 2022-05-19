Дидье Дешам объяснил, почему не стал вызывать Оливье Жиру в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему Оливье Жиру не был вызван в национальную команду на предстоящие матчи Лиги наций.



«Исторически так повелось, что когда игрок теряет свой статус в национальной сборной, ему очень тяжело с этим справиться, даже невозможно. И тут речь не именно о Жиру, потому что до него это случалось со многими другими футболистами. Статусному игроку всегда нужно играть важную роль. В противном случае это будет иметь психологические последствия для него самого и команды», — цитирует Дешама GFFN.



Ранее сборная Франции в своих соцсетях объявила список игроков, вызванных для участия в июньских матчах Лиги наций. Отметим, что в июне французы сыграют со сборными Дании и Австрии, а также дважды встретятся с национальной командой Хорватии.

Сборная Франции готовится к финалу Лиги наций УЕФА: