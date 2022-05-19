Уткин: кто виноват, что «Рубин» в такой яме? Игроки виноваты

Спортивный журналист Василий Уткин оценил раздачу билетов на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Уфой».
«В России завершается регулярный сезон: будет последний тур в эти выходные, матчи пройдут в одно и то же время. Вопросы остаются прикладные: кто займёт второе, а кто третье место. Тут я согласен с теми, кто говорит, что это больше строка для «Википедии». Решается вопрос, кто вылетит. Здесь самое интересное событие — это матч «Рубина» с «Уфой»: кто в нём победит, тот и останется в РПЛ.
Казанцы выкупили все билеты на этот матч усилиями игроков и тренеров и сейчас они раздаются бесплатно. Не выкупить их было невозможно, потому что есть люди, которые покупают абонементы на «Рубин». Чтобы не предоставлять одним людям услуги платно, а другим за деньги, пришлось выкупить все билеты.
Считаю, что это правильно. Кто виноват в том, что «Рубин» в такой яме? Игроки и виноваты: было бы странно тратить деньги болельщиков и сделать гигантский сбор, чтобы команде помочь», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.
- 19 мая 2022
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