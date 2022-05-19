Вадим Евсеев поделился задачами «Шинника» на лето

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение команды в Футбольную национальную лигу.
«В конце сезона надо доиграть чемпионат качественно. Нужно достойно выглядеть в качестве победителя.
Будем выходить играть на победу и заодно смотреть на ребят в разных сочетаниях. Оценим потенциал тех, у кого было мало практики. Времени на отдых у «Шинника» будет немного. Календаря пока нет, но думаю, что новый сезон опять стартует в десятых числах июля, три недели будет на подготовку. Будем, как год назад, проводить межсезонье в Ярославле.
Цели? Хочется встретиться с губернатором и отталкиваться уже от этого. Надо закрепиться в ФНЛ. Летом хотим провести много матчей с командами из этой лиги, разговоры уже ведутся. Надо определиться по игрокам, понять, на какие позиции нужно усиление. Много набросков, наработок. Есть план А, Б и даже В.
Всё зависит от того, какими ресурсами будем обладать и какими масштабами город и область будут мыслить. Тренируемся сейчас в том же плане, что и был. Осталось провести три игры дома, одну на везде. Хорошая рабочая обстановка. Каждый рабочий день в удовольствие», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.
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