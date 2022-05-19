Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал санкции в отношении российских спортсменов.
«Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.
Я не общаюсь с российскими футболистами или тренерами. У меня есть своя позиция, и я её везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать. Мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь», — цитирует Шевченко ua.tribuna.com.
Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял команду с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
Как играл в футбол бывший главный тренер сборной Украины Шевченко:
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