Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал санкции в отношении российских спортсменов.



«Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.



Я не общаюсь с российскими футболистами или тренерами. У меня есть своя позиция, и я её везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать. Мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь», — цитирует Шевченко ua.tribuna.com.



Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял команду с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Как играл в футбол бывший главный тренер сборной Украины Шевченко: