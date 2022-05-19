«Челси» в домашнем матче не смог обыграть «Лестер», идущий на 9-м месте в АПЛ

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Команды победителя не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

Счёт в матче на 7-й минуте открыли «лисы» — отличился Джеймс Мэддисон. В быстрой контратаке игрок «лис» прострелил с фланга в центр — пас не прошёл. Но Мэддисон подобрал мяч, чуть улучшил позицию и пробил из-за штрафной — получилось точно в ближний угол ворот. На 35-й минуте Маркос Алонсо восстановил равенство на табло. Рис Джеймс исполнил мягкий заброс в штрафную «Лестера», а набежавший Алонсо ударом с лёта поразил ворота.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».



После 37 сыгранных матчей «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Синие набрали 71 очко. «Лестер» с 49 очками находится на девятой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.