Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» в домашнем матче не смог обыграть «Лестер», идущий на 9-м месте в АПЛ

«Челси» в домашнем матче не смог обыграть «Лестер», идущий на 9-м месте в АПЛ
Комментарии

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Команды победителя не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

Счёт в матче на 7-й минуте открыли «лисы» — отличился Джеймс Мэддисон. В быстрой контратаке игрок «лис» прострелил с фланга в центр — пас не прошёл. Но Мэддисон подобрал мяч, чуть улучшил позицию и пробил из-за штрафной — получилось точно в ближний угол ворот. На 35-й минуте Маркос Алонсо восстановил равенство на табло. Рис Джеймс исполнил мягкий заброс в штрафную «Лестера», а набежавший Алонсо ударом с лёта поразил ворота.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».

После 37 сыгранных матчей «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Синие набрали 71 очко. «Лестер» с 49 очками находится на девятой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Мэддисон – 6'   1:1 Алонсо – 34'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022