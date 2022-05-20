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«Гамбург» переиграл «Герту» в первом стыковом матче

«Гамбург» переиграл «Герту» в первом стыковом матче
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Сегодня, 19 мая, «Герта» на поле домашнего стадиона принимала «Гамбург» в рамках первого стыкового матча чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0. Ответная игра состоится 23 мая.

Единственный мяч на 57-й минуте матча забил полузащитник «Гамбурга» Людовит Рейс, который поразил ворота голкипера «Герты» Оливера Кристенсена. После этого хозяева поля пытались отыграться, но не смогли сравнять счёт.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Герты» не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с действующим главным тренером Феликсом Магатом. Наставник «Динамо» Сандро Шварц является приоритетным вариантом на пост наставника берлинской команды.

Германия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 21:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 1
Гамбург
Гамбург
0:1 Рейс – 57'
Комментарии
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