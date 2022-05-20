Игроки «Айнтрахта» отпраздновали победу в Лиге Европы поездкой на кабриолетах

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.
Футболисты «Айнтрахта» предпочли стандартному в таких случаях чемпионскому автобусу передвижение по городу на кабриолетах. Их приветствовали тысячи фанатов клуба из Франкфурта-на-Майне.
Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в ЛЕ на кабриолетах
Напомним, это первая победа немецкого клуба в Лиге Европы/Кубке УЕФА за последние 25 лет. До этого в 1997 году трофей завоевал «Шальке-04», обыграв в финале итальянский «Интер» по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 4:1 по пен.).
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