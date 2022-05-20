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Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после победного гола в ворота «Кристал Пэлас»

Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после победного гола в ворота «Кристал Пэлас»
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Вчера, 19 мая, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Кристал Пэлас». Финальный свисток зафиксировал на табло счёт 3:2 в пользу хозяев поле.

На 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле прорвались фанатов «ирисок».

Благодаря этой победе «Эвертон» обезопасил своё пребывание в высшей лиге Англии.

После 37 сыгранных матчей «ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Эвертон» набрал 39 очков. «Кристал Пэлас» с 45 очками находится на тринадцатой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидируют в английском национальном первенстве.

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