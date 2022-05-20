Джеррард: «Астон Вилла» постарается усложнить «Манчестер Сити» задачу в борьбе за титул

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что его команда постарается усложнить «Манчестер Сити» задачу в борьбе за чемпионский титул.
«Первая часть работы заключалась в том, чтобы финишировать в безопасной зоне, но мы хотели завершить сезон в первой половине таблицы. Двигаясь вперед, нам нужно совершенствоваться во многих моментов. Нам нужно во многом прибавлять. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наши болельщики гордились в последний день сезона. У нас мало времени, чтобы подготовиться к игре с «Манчестер Сити». Мы постараемся максимально усложнить им задачу в борьбе за титул. Мы будем бороться за всё, что сможем», — приводит слова Джеррарда BBC.
22 мая «Астон Вилла» проведёт заключительный матч сезона с «Манчестер Сити». «Горожане» за тур до конца сезона возглавляют турнирную таблицу, набрав 90 очков. На втором месте находится «Ливерпуль», записав в свой актив 89 очков.
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