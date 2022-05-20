Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра ударил болельщика ногой во время перенесённого матча 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:3).

На 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле выбежали болельщики «ирисок». Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, который в результате удара упал на газон. После этого другой болельщик толкнул тренера, но разгореться дальнейшему конфликту не дали другие болельщики.

После 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. «Эвертон», в свою очередь, находится на 16-м месте турнирного зачёта, набрав 39 очков.