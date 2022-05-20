Томас Тухель оценил гарантированное третье место «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат перенесённого матча 27-го ура АПЛ с «Лестером» и высказался о том, что его команда не опустится ниже третьего место в турнирной таблице по итогам сезона.

«Мы не дали «Лестеру» ни единого шанса и завершили матч с очком, обеспечив себе третье место. Это то, что мы заслужили. Весь сезон мы были первыми, вторыми или третьими, очень стабильно. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — это другой уровень, и приблизиться к этим двум командам — огромная задача.

Но нам пришлось защищать свою позицию против таких команд, как «Тоттенхэм» и «Арсенал», которые провели гораздо меньше матчей, чем мы, и мы заняли позицию, которую заслужили», — приводит слова Тухеля BBC.

В заключительном туре АПЛ «Челси» встретится с «Уотфордом».