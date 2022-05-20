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Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А в мае

Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А в мае
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером мая в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В мае «Милан» выиграл три матча в чемпионате Италии. «Россонери» обыграли «Аталанту» (2:0), «Верону» (3:1) и «Фиорентину» (1:0).

56-летний специалист станет обладателем награды перед игрой заключительного тура с «Сассуоло». В ней «Милан» может оформить чемпионство. Пиоли получил приз тренеру месяца в третий раз в этом сезоне Серии А – это лучший результат.

Напомним, что итальянский специалист возглавил «Милан» в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.

После 37 матчей «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 83 очка. На второй позиции находится «Интер» (81). Третье место занимает «Наполи» (76).

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