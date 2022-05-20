«Манчестер Юнайтед» могут покинуть около 10 футболистов в летнее трансферное окно

Около 10 футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Отмечается, новый наставник клуба Эрик тен Хаг планирует серьёзные изменения в клубе и в летнее трансферное окно команду могут покинуть Поль Погба и Эрик Бейи, Аарон Ван-Биссака, Эдинсон Кавани, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Джесси Лингард и Фил Джонс.
Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Ральф Рангник. 63-летний специалист тренирует английскую команду 3 декабря 2021 года.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 58 очков.
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