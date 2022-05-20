«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны»
Поделиться
«Тоттенхэм Хотспур» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает Sport.es.
По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на 26-летнего француза в следующем сезоне. «Шпоры» могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно.
Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний защитник выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу, а также получив пять жёлтых карточек. Контракт Лангле с каталонским клубом истекает 30 июня 2026 года.
После 37 матчей в чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по теме«Барселона» может обменять Деста на защитника «Севильи» Кунде
Комментарии
- 20 мая 2022
-
03:33
-
03:24
-
03:19
-
02:59
-
02:58
-
02:36
-
02:33
-
02:17
-
02:11
-
01:52
-
01:38
-
01:37
-
01:25
-
00:53
-
00:52
-
00:40
-
00:33
-
00:21
-
00:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:26
-
23:20
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:31
-
21:11
-
21:02
Партнерский контент