«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм Хотспур» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на 26-летнего француза в следующем сезоне. «Шпоры» могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний защитник выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу, а также получив пять жёлтых карточек. Контракт Лангле с каталонским клубом истекает 30 июня 2026 года.

После 37 матчей в чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка.

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