Лэмпард отреагировал на конфликт наставника «Кристал Пэлас» Виейра с болельщиком

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о конфликте наставника «Кристал Пэлас» Патрика Виейра с болельщиком во время перенесённого матча 33-го тура чемпионата Англии.

«Я сочувствую Патрику. Я не понял его в конце. Я бы сказал ему: «Пойдем с нами», хотя он, возможно, не хотел этого. Конечно, он пробежал 70 метров по полю, и это непросто. Если все сделано правильно и не будет таких сцен, как вчера, пусть бегут на поле. Вот в чем суть футбола. Что мы будем делать? Приковать их наручниками к сиденьям? пока они ведут себя прилично, никаких проблем», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, На 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле выбежали болельщики «ирисок». Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, который в результате удара упал на газон.

Сам матч завершился победой «Эвертона» со счётом 3:2.