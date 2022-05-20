Лэмпард отреагировал на конфликт наставника «Кристал Пэлас» Виейра с болельщиком

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о конфликте наставника «Кристал Пэлас» Патрика Виейра с болельщиком во время перенесённого матча 33-го тура чемпионата Англии.
«Я сочувствую Патрику. Я не понял его в конце. Я бы сказал ему: «Пойдем с нами», хотя он, возможно, не хотел этого. Конечно, он пробежал 70 метров по полю, и это непросто. Если все сделано правильно и не будет таких сцен, как вчера, пусть бегут на поле. Вот в чем суть футбола. Что мы будем делать? Приковать их наручниками к сиденьям? пока они ведут себя прилично, никаких проблем», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Напомним, На 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле выбежали болельщики «ирисок». Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, который в результате удара упал на газон.
Сам матч завершился победой «Эвертона» со счётом 3:2.
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