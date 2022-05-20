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Моуринью: Фергюсон возглавлял «МЮ» более 20 лет. Я должен оставаться в «Роме» до 79?!

Моуринью: Фергюсон возглавлял «МЮ» более 20 лет. Я должен оставаться в «Роме» до 79?!
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, что он может на долгосрочной перспективе возглавлять «Рому», как это сделал Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед».

«Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» более 20 лет. Я должен оставаться здесь до 79?! Может быть, я мог бы остаться, пока мне не исполнится 70. Я понимаю вопрос, мне нравится быть здесь, и я думаю, вы это видите. Я согласился на трехлетний проект, посмотрим, что будет потом. Я не думаю об уходе до окончания моего контракта, но давайте посмотрим, как формируется проект. Иногда это похоже на то, что вы себе представляете, иногда по-другому. Настоящее — единственное, что имеет значение в футболе, и я хочу остаться здесь. Это лучший способ ответить на вопрос», — приводит слова Моуринью Goal.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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