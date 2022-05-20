«Он наш Неймар, наш Мбаппе». Тухель – о Н'Голо Канте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о значимости полузащитника клуба Н'Голо Канте.

«Я думаю, что он наш ключевой игрок; но ключевые, игроки должны быть на поле. Он играет только в 40 процентах игр. Так что, возможно, это чудо, что мы заняли третье место. Потому что он наш Салах, наш Ван Дейк, наш Де Брюйне, он просто тот игрок. Он наш Неймар, наш Килиан Мбаппе; он парень, который имеет значение. И если он у вас играет только в 40 процентах, это огромная проблема. Н'Голо — наш ключевой игрок, и ему нужно быть на поле. Сможет ли «Челси» решить его физические проблемы? Надеюсь, что да. С этим трудно жить, потому что для него важно быть рядом и быть в тонусе Я не виню его, это беспокоит, и это факт, что нам его очень не хватает. Потому что он привносит что-то уникальное в мировой футбол», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

В нынешнем сезоне Канте провёл за «Челси» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.