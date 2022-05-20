Влахович: «Ювентус» всегда побеждал и продолжит это делать дальше

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович высказался об игре за туринский клуб.



«Мне нравится ДНК «Ювентуса». Главное — никогда не сдаваться и верить в победу до самого конца. Моя работа доставляет мне удовольствие. Я делаю то, что люблю. Мы все знаем, что «Ювентус» всегда побеждал и продолжит побеждать дальше. Это единственное, что имеет значение.



Нам не нужно много говорить, нам надо работать. Мы должны играть со страстью. Я очень рад находиться в этом клубе. Надеюсь, что я смогу достичь больших результатов с «Ювентусом», — цитирует Влаховича JuventusNews24.



Сербский нападающий перешёл в туринский клуб в зимнее трансферное окно из «Фиорентины». За «Ювентус» Влахович сыграл 14 матчей в чемпионате Италии, забив 7 голов, а также отдав 1 результативную передачу.

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