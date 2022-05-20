Наставник «Лестера» прокомментировал позицию команды в середине таблице по итогам сезона

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал итоги сезона.

«Мы разочарованы пропущенным голом. Мы хорошо сконцентрировались на этом матче и не боялись играть с оппонентом. «Челси» — команда высшего уровня, которая в прошлом году выиграла Лигу чемпионов. Если дать ей слишком много пространства, то она создаст вам массу проблем.



Это был фантастический сезон с точки зрения матчей, в которых мы играли, и опыта, который приобрели игроки. У нас есть возможность финишировать восьмыми. Я думаю, что финишировать на этой позиции со всем, что было против нас в этом сезоне, будет неплохо. Моя оценка такова, что игроки справились действительно хорошо», — цитирует Роджерса BBC после матча с «Челси».

«Лестер» за один тур до конца чемпионата занимает девятую строчку, имея в своём активе 49 очков. «Лисы» могут как опуститься, так и подняться на одну позицию в турнирной таблице.