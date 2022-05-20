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Хендерсон, вероятнее всего, перейдёт в «Ньюкасл» на правах аренды

Хендерсон, вероятнее всего, перейдёт в «Ньюкасл» на правах аренды
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Резервный голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон близок к переходу в «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, стороны ведут переговоры об аренде на один сезон с опцией трансфера на постоянной основе.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл три игры во всех турнирах – по одной в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге чемпионов. В английской Премьер-лиге англичанин на поле не появлялся.

В августе 2015 года Хендерсон подписал свой первый профессиональный контракт с клубом из Манчестера. Вратарь неоднократно отправлялся в различные аренды. Он выступал за такие английские клубы, как «Стокпорт Каунти», «Гримсби Таун». «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Юнайтед». 12 ноября 2020 года Хендерсон дебютировал в составе сборной Англии, выйдя на второй тайм товарищеского матча со сборной Ирландии, и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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