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«Каррагер, помой рот, прежде чем говорить обо мне». Ришарлисон ответил легенде «Ливерпуля»

«Каррагер, помой рот, прежде чем говорить обо мне». Ришарлисон ответил легенде «Ливерпуля»
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Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде резко отреагировал на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

«Каррагер, помой свой рот, прежде чем говорить обо мне и «Эвертоне». Я тебя не уважаю», — написал Ришарлисон в своём твиттер-аккаунте.

В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил десять мячей и отдал пять результативных передач в 30 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.

«Эвертон» с 39 очками в 37 матчах чемпионата Англии находится на 16-й позиции чемпионата Англии. После победы над «Кристал Пэлас» 3:2 «ириски» сохранили прописку в Премьер-лиге за один тур до конца чемпионата.

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