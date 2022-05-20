«Каррагер, помой рот, прежде чем говорить обо мне». Ришарлисон ответил легенде «Ливерпуля»

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде резко отреагировал на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.



«Каррагер, помой свой рот, прежде чем говорить обо мне и «Эвертоне». Я тебя не уважаю», — написал Ришарлисон в своём твиттер-аккаунте.

В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил десять мячей и отдал пять результативных передач в 30 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.



«Эвертон» с 39 очками в 37 матчах чемпионата Англии находится на 16-й позиции чемпионата Англии. После победы над «Кристал Пэлас» 3:2 «ириски» сохранили прописку в Премьер-лиге за один тур до конца чемпионата.