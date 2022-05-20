«Один из величайших моментов в карьере». Лэмпард — о спасении «Эвертона» от вылета

43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «Эвертон», высказался о победе над «Кристал Пэлас» (3:2) в отложенной игре 33-го тура чемпионата Англии, благодаря чему за тур до конца «ирискам» удалось спастись от вылета.
«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Мне в принципе очень повезло, что я провёл удивительные времена, особенно в «Челси» в качестве игрока и тренера.
Когда вы близки к чувству отчаяния, которое может принести вылет, это другое. Вам нужно копаться в себе. Вы проигрываете игры, вы боретесь за что-то, а затем проигрываете ещё одну игру. Этот клуб особенный, и я горд быть тренером «Эвертона» в эту ночь.
Я думал, что расплачусь, было ощущение эйфории. Никто не может усомниться в моём праздновании после игры. Легко сказать: «Но ты ничего не выиграл». Приходи и работай. Попробуй провести в этом клубе несколько месяцев, увидев все трудности и то, что значит для людей оставаться в этой лиге», — приводит слова Лэмпарда Goal.
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