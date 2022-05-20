Аршавин — о Михайлове в «Шальке»: он перестал попадать в заявку не по спортивному принципу

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий одну из должностей в клубе, высказался о выступлениях 19-летнего российского полузащитника сине-бело-голубых Ярослава Михайлова за немецкий «Шальке-04», в составе которого он играл на правах аренды.



«Конечно, хотели, чтобы он сыграл больше. Мы были всё время с ним на связи. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде. С уходом спонсора он ещё несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать. Всё равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.



Можно ли сказать, что оказался не готов к уровню чемпионата второй Бундеслиги? Это трудно оценить. Если бы не произошло это событие, то всё было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #6.

В Германии Михайлов принял участие в 10 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.