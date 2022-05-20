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Адольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА

Адольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА
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23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», рассказал о моменте, когда аргентинский «Сан-Лоренсо» принял решение продать его российскому клубу.

«Почему «Сан-Лоренсо» продал меня? Это происходило как раз во время пандемии. Тогда всё было очень неопределённо, неизвестно, когда вернётся футбол. Контекст моей продажи из «Сан-Лоренсо» был довольно странным. К тому же в команде было два основных центральных нападающих, а за два года я не смог составить им равноценную конкуренцию.

В «Сан-Лоренсо» по ходу сезона было несколько смен тренера. Практически всегда они выбирали окрепших футболистов, а молодёжь не получала шанса набираться опыта», — приводит слова Гайча Ole.

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Напомним, Гайч перешёл из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА летом 2020 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 8,5 млн.

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