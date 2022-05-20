Широков назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ для болельщиков

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал самый интересный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги для болельщиков.



«В матче «Локомотива» с «Крыльями» будут две играющие команды. Ничто над ними не довлеет. Последний матч чемпионата в Самаре. Команда может сыграть ярко для своих болельщиков. С «Динамо» же тоже хороший матч провели. «Локомотив» также в атаке достаточно неплохо смотрится в последнее время. Поэтому здесь больше интересный футбол для болельщиков. Есть матчи, где интрига чисто спортивная, а есть такие, где фанаты просто смогут насладиться футболом», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, матчи заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут 21 мая. Они стартуют в 17:00 мск.