Гайч рассказал, в какие клубы мог перейти зимой. Права на игрока принадлежат ЦСКА
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23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него возникли прошлой зимой.
«Какие варианты продолжения карьеры у меня были в зимнее трансферное окно? У меня было несколько встреч с людьми из «Индепендьенте». Не с тренерским штабом, а именно с руководством. Я также общался с «Сан-Лоренцо», мой агент встречался с руководством клуба. Но зимой было трудно покинуть «Уэску», так как клуб не хотел отпускать меня в середине сезона, это всё усложнило», — приводит слова Гайча Ole.
Напомним, Адольфо Гайч перешёл из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА летом 2020 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 8,5 млн.
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