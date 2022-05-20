Ал. Мостовой: «Рубин» — «Уфа» — самый интересный матч тура. Есть хоть какая-то интрига

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал самый интересный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги для болельщиков.



«Самый интересный матч последнего тура? Я бы поставил на первое место матч «Рубин» — «Уфа». Это матч за выживание, тут есть хоть какая-то турнирная интрига.



«Уфа» выглядит поживее, поинтереснее, но «Рубин» играет дома, в Казани, — одну игру-то можно сыграть здорово. Тем более «Рубин» стоит выше, их устроит и ничья. Понятно, что по зрелищности ничего интересного, но команды играют за вылет напрямую, игра будет от ножа.



«Динамо» — «Сочи»? Все же знают, что москвичи готовятся к финалу Кубка. Больше разницы во втором или третьем месте нет. Что «Спартак» с «Химками», что все остальные игры, там не будет ничего интересного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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