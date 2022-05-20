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Ал. Мостовой — о моратории: это неправильно. Оптимальный вариант — продолжать как есть

Ал. Мостовой — о моратории: это неправильно. Оптимальный вариант — продолжать как есть
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном моратории на вылет из Российской Премьер-Лиги.

«Если реально будет мораторий, то, конечно, это всё неправильно. Тем более клубы ФНЛ почти до последнего не будут знать свою судьбу. С другой стороны, никто же не знал, что мы окажемся в такой ситуации. Оптимальный вариант — продолжать играть чемпионат так, как есть сейчас. Две команды вылетают, две играют переходные матчи. Количество матчей можно увеличить путём альтернативного турнира, смены формата Кубка — можно предлагать всё что угодно. Главное, чтобы всё было в пользу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее появилась информация, что Российская Премьер-Лига может быть расширена до 18 команд с введением ограниченного моратория на вылет. Согласно ограниченному мораторию 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвёртым клубами Футбольной национальной лиги.

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