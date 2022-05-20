Юрий Дюпин обратился к болельщикам «Рубина» перед игрой с «Уфой»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Завтра – день икс для каждого из нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радости, и в горе. В решающий момент мы должны быть вместе, мы одна команда! Ждём каждого болельщика на стадионе!» — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

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