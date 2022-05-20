Павел Маслов прокомментировал возвращение в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал возвращение в общую группу красно-белых на тренировках. Напомним, футболист пропустил из-за травмы больше года.

«Благодарю всех, кто меня поддерживал, спрашивал, как моё здоровье. Очень всем благодарен. В моменте, конечно, это начинало меня раздражать: тебя спрашивают, а ты не знаешь, что ответить. Потому что процесс реабилитации довольно тяжёлый. Сейчас я счастлив, что могу работать рядом с командой. Чувствую, что я где-то рядом, что начинаю в полной мере вкатываться в рабочий режим. Я просто счастлив.

Как даются первые тренировки после возвращения? Поначалу тяжело, всё-таки год тренировок и игр пропустил. Тяжело работать с мячом, чувствовать команду, партнёров. Во время травмы можно индивидуально моделировать какие-то ситуации с тренером по физподготовке, но командные упражнения никогда не получится заменить в полной мере», — сказал Маслов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».