Маслов: когда смогу сыграть за «Спартак»? Как только, так сразу. Пока что я не в кондициях

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о готовности выйти на поле в официальном матче. Напомним, футболист пропустил из-за травмы больше года.
«Не беспокоит ли травма во время тренировок? Чаще всего нет. Иногда я чувствую дискомфорт, но большая часть боли осталась позади. Надеюсь, в ближайшее время, в течение года, симптомы уйдут до конца.
Когда буду полностью готов сыграть в матче? Как только, так сразу. Это будут решать медицинский и тренерский штабы, насколько я и моё тело готовы. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время. Конечно, я чувствую, что ещё не вошёл в кондиции.
Какой момент был самым сложным за год без игры? Зимние сборы. Когда начинаешь тренироваться рядом с командой, чувствуешь запах поля, игры, соревнований. Это был самый тяжёлый период. Хочется быть там. Появляются ощущения, что ты как будто уже можешь что-то делать, но при этом чувствуешь лимитирующие моменты, которые не дают тебе в полной мере заниматься своим делом», — сказал Маслов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 20 мая 2022
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