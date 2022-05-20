Тухель — о Канте в матче с «Лестером»: он может играть намного лучше

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру полузащитника Н’Голо Канте в матче с «Лестером» (1:1).

«Я думаю, что с «Лестером» Канте отыграл нормально, но он может играть намного лучше. Тем не менее не стоит забывать, когда он провёл свою последнюю игру — несколько недель назад. Он едва начинает входить в ритм, как появляется новая проблема, травма, и он снова выбывает.

Канте – наш ключевой игрок. Это чудо, что без Н’Голо, который сыграл всего 40% матчей, мы заняли третье место. Канте – это наш Салах, наш ван Дейк, наш Неймар, наш Мбаппе и наш Де Брёйне. Он просто тот футболист и человек, который много значит для клуба. Если он сыграл всего в 40% матчей – это огромная проблема для команды», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?

Вчера, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в перенесённом матче 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Победителя команды не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.