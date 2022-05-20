Масалитин: в ЦСКА назрели изменения. После чемпионата сядут и разберутся

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу ситуации в армейской команде перед матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра состоится в субботу, 21 мая.

«ЦСКА сейчас находится в подвешенном состоянии. В игре с «Ростовом» ставка будет сделана на местных. Тяжело спрогнозировать, что будет с командой и Березуцкими. Изменения назрели уже. Закончат чемпионат, сядут и будут разбираться.



Из этой надо ситуации использовать максимум, а максимум — это наигрывать молодёжь. Понятно, что она не будет дотягивать до определённого уровня. Но есть «Краснодар» и «Крылья Советов», где молодёжь становится лидерами», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.