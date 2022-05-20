«Рано или поздно любому находят замену». Соломатин — об уходе Фернандеса из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал решение защитника армейцев Марио Фернандеса о приостановке карьеры.
«Все футболисты не вечны, и рано или поздно им приходится заканчивать карьеру, уходить из клуба. Алана, к сожалению, подкосили травмы, но такое бывает в профессиональном спорте. Но я хочу пожелать ему ещё побегать и чтобы он продолжил свою карьеру. Наверно, он всё-таки вернётся в «Аланию». Очень хочется, чтобы именно с ней он в следующем году вышел в РПЛ.
Марио запомнился искренним отношением к каждому матчу. Он никогда не опускался ниже своего уровня, а это очень важно для футболиста – поддерживать свой высокий уровень. Рано или поздно любому игроку найдётся замена, вопрос только в том, сколько это займёт времени», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 мая 2022
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