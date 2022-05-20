Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рано или поздно любому находят замену». Соломатин — об уходе Фернандеса из ЦСКА

«Рано или поздно любому находят замену». Соломатин — об уходе Фернандеса из ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал решение защитника армейцев Марио Фернандеса о приостановке карьеры.

«Все футболисты не вечны, и рано или поздно им приходится заканчивать карьеру, уходить из клуба. Алана, к сожалению, подкосили травмы, но такое бывает в профессиональном спорте. Но я хочу пожелать ему ещё побегать и чтобы он продолжил свою карьеру. Наверно, он всё-таки вернётся в «Аланию». Очень хочется, чтобы именно с ней он в следующем году вышел в РПЛ.

Марио запомнился искренним отношением к каждому матчу. Он никогда не опускался ниже своего уровня, а это очень важно для футболиста – поддерживать свой высокий уровень. Рано или поздно любому игроку найдётся замена, вопрос только в том, сколько это займёт времени», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Кузнецов — о приостановке карьеры Фернандеса: его имя войдёт в историю ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022