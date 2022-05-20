«Футболист такого масштаба не должен сидеть на скамейке». Бабаев — об уходе Дзагоева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из команды полузащитника Алана Дзагоева.
«Алан войдёт в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешёл к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ПФК ЦСКА будет помнить до конца жизни. Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты.
В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, что не должен сидеть на скамейке. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 мая 2022
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