Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «ВТБ Арены» отказалось продавать пиво на матче «Динамо» — «Сочи»

Руководство «ВТБ Арены» отказалось продавать пиво на матче «Динамо» — «Сочи»
Комментарии

На матче «Динамо» — «Сочи» не будут продавать пиво, хотя такой вариант действительно обсуждался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение не продавать пиво приняло руководство стадиона «ВТБ Арена», ссылаясь на возможные риски.

Ранее вышло постановление, согласно которому на стадионах, в концертных залах и в ряде других общественных мест столицы разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% при наличии лицензии. Правительство Москвы ввело эту меру в качестве эксперимента. Постановление будет действовать до конца 2022 года.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Новость по теме
Источник: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022