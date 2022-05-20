Масалитин: Дзагоев всегда выходил на поле заряженным — очень важный игрок для ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уходе из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.



«Алан запомнился добропорядочным и качественным футболистом, всегда готовым полностью отдаваться команде. В трудные минуты Дзагоев всегда приходил на помощь. Для ЦСКА это очень важный игрок.



Были моменты, когда лидерских качеств Алана не хватило на поле. Когда он был на поле, он всегда выходил на поле заряженным, дарил много положительных эмоций от своих продуктивных и креативных действий. Думаю, Алан всё-таки уходит по медицинским показателям. Жаль, что последние годы карьеры в ЦСКА его замучили травмы», — сказал Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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