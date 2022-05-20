Гришин: вчера ушёл Марио, сегодня Дзагоев. Если у ЦСКА им нет замен, то всё плохо

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об уходе из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.



«Алан запомнился большим мастером, который в своё время делал результат ЦСКА. Но, к сожалению, травмы пошли, и, видимо, это стало причиной разрыва контракта по обоюдному согласию. Обидно терять такого игрока, но все мы видим, что он больше 30 минут играть не может, травма на травме. Он игрок очень талантливый, но подверженный травмам.



Вчера ушел Марио, сегодня – Алан. Это серьёзный удар по ЦСКА. Если есть уже подготовленные замены, то это другое дело, но если замен нет – тогда всё плохо.



Когда я тренировал дубль, была игра со «Спартаком» и к нам спустили Алана. Он тогда забил два гола и отдал две передачи, мы победили 4:0. Некоторые игроки основного состава не любят играть за дубль, но Алан тогда вышел, отыграл как профессионал», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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