УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы сезона-2021/2022

УЕФА на своём официальном сайте объявил символическую сборную лучших футболистов Лиги Европы сезона-2021/2022. В неё вошли футболисты из «Айнтрахта», «Вест Хэма», «Лейпцига» и «Рейнджерс» — все эти команды дошли минимум до полуфинальной стадии турнира.

Сборная Лиги Европы сезона-2021/2022:

Голкипер: Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Крэйг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Бейсси («Рейнджерс»).

Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»).

Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).

Напомним, победителем нынешнего розыгрыша Лиги Европы стал «Айнтрахт». Немецкий коллектив завоевал этот трофей без единого поражения в турнире. Клуб из Франкфурта провёл 13 матчей, в которых сумел восемь раз победить соперников и пять раз сыграть вничью. «Айнтрахт» – третий клуб в истории турнира, которому удалось добиться этого достижения.

Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в ЛЕ: