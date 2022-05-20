УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы сезона-2021/2022

УЕФА на своём официальном сайте объявил символическую сборную лучших футболистов Лиги Европы сезона-2021/2022. В неё вошли футболисты из «Айнтрахта», «Вест Хэма», «Лейпцига» и «Рейнджерс» — все эти команды дошли минимум до полуфинальной стадии турнира.
Сборная Лиги Европы сезона-2021/2022:
Голкипер: Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Крэйг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Бейсси («Рейнджерс»).
Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»).
Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).
Напомним, победителем нынешнего розыгрыша Лиги Европы стал «Айнтрахт». Немецкий коллектив завоевал этот трофей без единого поражения в турнире. Клуб из Франкфурта провёл 13 матчей, в которых сумел восемь раз победить соперников и пять раз сыграть вничью. «Айнтрахт» – третий клуб в истории турнира, которому удалось добиться этого достижения.
Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в ЛЕ:
- 20 мая 2022
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:33
-
15:22
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:35
-
14:32
-
14:22
-
14:17
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
12:54
-
12:27
-
12:22
-
12:09
-
12:01
-
11:38
-
11:37
-
11:20