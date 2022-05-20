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Чанов: выходы Дзагоева всегда отличались неординарными действиями. Это потеря для ЦСКА

Чанов: выходы Дзагоева всегда отличались неординарными действиями. Это потеря для ЦСКА
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об уходе из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«В моём понимании уход Алана Дзагоева – это потеря для ЦСКА. Он как был, так и остаётся открытым, добрым парнем с чувством юмора. Алан всегда помогал близким людям. Его первые выходы на поле, как мы помним, всегда отличались неординарными действиями. Он был хорошим, достаточно сильным футболистом. Жаль, что такие футболисты уходят, но его преследовали травмы.

Есть ли замена ему сейчас? Незаменимых людей нет. Селекционный отдел всё понимает и, наверное, подыскивает уже какие-то варианты»», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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