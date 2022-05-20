В РПЛ прокомментировали расторжение спонсорского контракта с «Лигой Ставок»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала новости о разрыве контракта с «Лигой Ставок».

«Лига Ставок» действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась. Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора лиги. При этом мы уверены, что РПЛ найдёт достойного партнёра в категории «букмекеры», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что букмекерская компания «Лига Ставок» известила Российскую Премьер-Лигу о желании разорвать соглашение, которое должно было вступить в силу со следующего сезона. По информации «РБК Спорт», сумма сделки могла составить 15 млрд рублей.