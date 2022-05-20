Тихонов: Семак в «Зените» справляется, поставь другого тренера — результат будет такой же

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена».
«Есть такая вещь, как доверие российскому тренеру. У них есть возможность покупать футболистов, Семак справляется. Возьмите другого тренера, поставьте его — результат будет такой же. Всё зависит от игроков. Если у тебя их мало для решения задач, то кого ни поставь, не будет результата.
У каждого свои методики тренировочного процесса. Я работал в «Астане», они шесть лет подряд были чемпионами. Они играли только в одну схему, я под них подстроился, мы сразу начали играть по-другому. Всё зависит от качеств. У Тедеско в первые полгода в «Спартаке» тоже ничего не получалось. Но ему доверились, получилось второе место — для «Спартака» это удачно», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 20 мая 2022
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