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Чанов — о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА: его уровня ещё никого не вижу

Чанов — о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА: его уровня ещё никого не вижу
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Считаю, что они долго тянули с подписанием контракта: это можно сделать раньше. Акинфеев не то что незаменимый, я просто его уровня ещё никого не вижу», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игорь Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырёх лет. За основной состав ПФК ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную России и бронзовые медали Евро-2008.

В составе ПФК ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Игорь — 10-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонёк» лучшему вратарю сезона.

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