Титов: только через месяц узнал, что у меня было предложение от «Баварии», но поезд ушёл

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена», рассказал, как упустил шанс перейти в мюнхенскую «Баварию».

«У нас не было агентов. Я только через месяц узнал, что, оказывается, было предложение от «Баварии», но уже всё, поезд ушёл. С Дмитрием Анатольевичем мы говорили уже по контракту, он переводил с итальянского. Варианты были», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, сегодня в Мончегорске Мурманской области стартовал очередной этап проекта «Наша смена», организованного Российским футбольным союзом. Сегодня в рамках фестиваля бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов и Елена Терехова посетили Кольскую горно-металлургическую компанию (ГМК). Амбассадоры РФС побывали в производственных цехах и ответили на вопросы рабочих. В пятницу — субботу звёзды футбола проведут мастер-классы для местных детей и несколько товарищеских матчей.