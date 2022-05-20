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Аршавин — о конкуренции в РПЛ: не «Зенит» должен стать слабее, а другие сильнее

Аршавин — о конкуренции в РПЛ: не «Зенит» должен стать слабее, а другие сильнее
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре клуба из Санкт-Петербурга, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена».

«Поддержка Рэмси? У меня было столько одноклубников, что если я каждого буду поддерживать, то устану. Я болел за «Айнтрахт». Ну промазал Рэмси, мог бы другой промазать, мне какая разница.

Во-первых, ещё не все легионеры из России уехали. Надеюсь, что они не все покинут страну. Если же из «Зенита» уедут иностранцы, то клуб будет играть другими игроками. Вы хотите конкуренции в чемпионате? Об этом должен думать не «Зенит», чтобы стать слабее, а другие, чтобы стать сильнее», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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