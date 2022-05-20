Агент Языджи: ЦСКА и «Лилль» продолжают переговоры по выкупу Юсуфа

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
«В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 20 мая 2022
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:06
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:33
-
15:22
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:35
-
14:32
-
14:22
-
14:17
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:18