Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Языджи: ЦСКА и «Лилль» продолжают переговоры по выкупу Юсуфа

Агент Языджи: ЦСКА и «Лилль» продолжают переговоры по выкупу Юсуфа
Комментарии

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022