В «Спартаке» рассказали, какую реформу РПЛ в клубе считают самой разумной
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какую реформу Российской Премьер-Лиги в клубе считают самой разумной
«На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмёрки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена. Другой вариант — Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», — передаёт слова Мележикова пресс-служба «Спартака».
Напомним, ранее появилась информация, что Российская Премьер-Лига может быть расширена до 18 команд с введением ограниченного моратория на вылет. Согласно ограниченному мораторию, 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвёртым клубами Футбольной национальной лиги.
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