ESPN: УЕФА хочет перенести из Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет перенести матч за Суперкубок Европы 2023 года из Казани. Организация уже рассматривает альтернативные места проведения встречи за трофей, информирует ESPN.

Согласно сведениям источника, Казань ожидает участь Санкт-Петербурга, у которого УЕФА отобрал право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. На данный момент решение по поводу Суперкубка УЕФА — 2023 ещё не принято, поэтому Казань по-прежнему готовится принять матч.

Напомним, Казань получила право на проведение матча за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это может быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.